Объявлена планируемая стоимость продажи популярного ночного клуба Петрозаводска

Бильярдный клуб "Бильярд-Холл" продается в Петрозаводске.

Он расположен в высотном здании на улице Красная. На двух этажах имеются залы для бильярда и американского пула и отдельная ресторанная зона. Общая площадь помещения 1,2 тыс. кв. метров.

Планируемую цену продажи можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".