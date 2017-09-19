Объявленную в розыск петрозаводчанку удалось поймать благодаря ее любви к котлетам

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали 47-летнюю гражданку, которая находилась в розыске.

Как рассказали в отделе Росгвардии по Карелии, сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов, поступивший из магазина на Древлянке. Там 47-летняя женщина пыталась незаметно пронести мимо кассы упаковку котлет.

"Сумма возможного ущерба не превысила 150 рублей, но при установлении личности выяснилось, что гражданку разыскивает полиция по подозрению в совершении квартирной кражи", - отметили в ведомстве.

Преступление было совершено в конце июля. Тогда, считают правоохранители, подозреваемая отмечала свой день рождения в обществе знакомого мужчины у него дома. Впоследствии хозяин квартиры не досчитался 8,5 тысячи рублей и обратился в полицию.

"Задержанную передали сотрудникам полиции, которые доставили ее в СПЗ", - заключили в Росгвардии.