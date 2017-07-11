15:20, 11 Июля 2017
Объявленные в розыск в Петрозаводске мальчики нашлись
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11.07.17 16:06
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Объявленные ранее в розыск 11-летние Саша Л. и Артем Б. нашлись.
Об этом сообщается в паблике "Жди меня".
Где мальчики находились, не уточняется.
Ранее в этой же группе появились сообщения о розыске двух 11-летних мальчиков, которые ушли из дома около 16 часов 10 июля и не пришли ночевать. Отмечалось, что они могут находиться на улице Мелентьевой, в районе пескобазы.
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