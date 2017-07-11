Объявленные в розыск в Петрозаводске мальчики нашлись

Объявленные ранее в розыск 11-летние Саша Л. и Артем Б. нашлись.

Об этом сообщается в паблике "Жди меня".

Где мальчики находились, не уточняется.

Ранее в этой же группе появились сообщения о розыске двух 11-летних мальчиков, которые ушли из дома около 16 часов 10 июля и не пришли ночевать. Отмечалось, что они могут находиться на улице Мелентьевой, в районе пескобазы.