Объявлено, кого не допустят к конкурсу "Лучший предприниматель года" в Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило о приеме заявок на участие в конкурсе "Лучший предприниматель года".

В нем могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением тех, кто занимается производством и оборотом алкогольной и спиртсодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежностей.

Победители Конкурса будут определяться по пяти номинациям.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".