08:58, 20 Июня 2017
Объявлено, кого не допустят к конкурсу "Лучший предприниматель года" в Карелии
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Министерство экономического развития Карелии объявило о приеме заявок на участие в конкурсе "Лучший предприниматель года".
В нем могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением тех, кто занимается производством и оборотом алкогольной и спиртсодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежностей.
Победители Конкурса будут определяться по пяти номинациям.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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