Объявлены даты повышения МРОТ до прожиточного минимума

Минтруд РФ вынес на обсуждение правительства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Согласно документу, МРОТ предлагается повышать в два этапа: с 1 января 2018 года до 90% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%.

На повышение МРОТ потребуются средства из бюджетов всех уровней, а также работодателей, в том числе, из небюджетных секторов экономики.

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