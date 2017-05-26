16:36, 26 Мая 2017
Объявлены даты повышения МРОТ до прожиточного минимума
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Минтруд РФ вынес на обсуждение правительства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Согласно документу, МРОТ предлагается повышать в два этапа: с 1 января 2018 года до 90% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%.
На повышение МРОТ потребуются средства из бюджетов всех уровней, а также работодателей, в том числе, из небюджетных секторов экономики.
Вот здесь – подробнее.
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