Объявлены планируемые расценки на посещение уличных туалетов в Петрозаводске

Муниципальное унитарное предприятие "Петрозаводские энергетические системы" планирует установить на улицах города модульные туалеты, которые будут работать на платной основе.

Об этом говорится в проекте решения Петрозаводского городского совета об установлении предельных тарифов на этот вид услуг.

Еще в 2010 году МУППЭС приобрело 10 современных передвижных туалетных модулей на 2 кабины, в которых есть освещение, отопление, вентиляция, холодная и горячая вода. Они устанавливались в местах проведения праздничных мероприятий и работали бесплатно.

Теперь руководство предприятия предлагает установить модули на улицах города на постоянной основе, но брать деньги с посетителей: предельный тариф на одно посещение мобильного туалета планируется в размере 22 рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".