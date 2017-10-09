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Новости. Погода
07:05, 09 Октября 2017

Облачная погода ожидается в Карелии в понедельник


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В понедельник, 9 октября, в республике ожидается пасмурная погода.

По данным карельских синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В большинстве районов днем умеренные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, на юге республики юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый до сильного.

Температура днем +6, +11 градусов.

В Петрозаводске облачная погода. Днем временами дождь.

Ветер юго-восточный, восточный, порывистый до сильного.

Температура воздуха днем до 10 градусов тепла.

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Синоптики ожидают в воскресенье потепление в Карелии 
08.10.17 08:43
В воскресенье в Карелии будет немного теплее
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