Обнародовано последнее фото Дмитрия Марьянова, сделанное за несколько дней до смерти

Директор центра, где провел свои последние дни Дмитрий Марьянов, дала первое после смерти актера интервью и показала его последнее фото.

Как отмечает teleprogramma.pro, директор центра Оксана Богданова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала, как познакомилась с Дмитрием Марьяновым, как протекало его лечение и что случилось в день его смерти. Выпуск программы можно было посмотреть на канале "Россия" в понедельник.

"Утром 15 октября Дима пришел к нам в консультантскую и пожаловался на боли в спине, ближе к обеду он начал жаловаться на боли в ноге. Мы предложили вызвать скорую помощь, он отказывался. Когда состояние стало ухудшаться, мы позвонили в "скорую". Увы, через 20 минут она так и не приехала. Мы решили отвезти его сами. Половину пути он отшучивался, разговаривал. Нас остановили сотрудники ДПС и с мигалками проводили для приемного покоя. Когда его пересаживали на каталку, он уже был без сознания", — сообщила женщина и добавила, что у Марьянова не было алкогольной зависимости.

"Он запутался в жизни, он искал свой путь, был опустошен. Ему требовалась квалифицированная помощь психологов", - отметила Оксана.

На вопрос о том, какие процедуры оказывались Дмитрию в реабилитационном центре, она ответила, что ее клиника занимается только психологической помощью.

"У меня нет никаких полномочий делать медицинские процедуры. Мы оказывали только психологическую помощь, помогали морально и духовно. Никакого отношения к медицине это не имеет", — заключила Богданова.

Оксана также показала фото, сделанное за несколько дней до смерти актера.



кадр из передачи «Прямой эфир»

В следующем эпизоде редакторы программы связались с диспетчером Юлией Савельевой, которая принимала звонок в тот роковой день. Женщина не считает себя виноватой и утверждает, что если бы "скорая" приехала раньше, Марьянов все равно бы скончался.

"Вызов был принят, и вызов был отменен его же друзьями, коллегами, не знаю кем… Я в отпуске. Я вообще не хочу об этом говорить! Вызов был принят, и вызов был отменен. <…> Родственникам Дмитрия я хочу передать соболезнования. Он мне ничего плохого не делал. Хороший, отличный был актер", – сказала оператор.

Напомним, 47-летний актер умер 15 октября по дороге в клинику подмосковной Лобни. По предварительным данным, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет и Минздрав проводят проверку обстоятельств гибели артиста.