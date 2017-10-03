Обнаружена связь между сексом и старением

Сексуальная активность влияет на процесс старения.

К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул, их статья опубликована в журнале Biogerontology, сообщает РИА Новости.

Для исследования ученые взяли 80 самцов крыс в возрасте двух месяцев. Животных разделили на четыре группы, в которых они доживали до трех, шести, 12 и 24 месяцев, после чего их умерщвляли. В каждой из групп имелось две подгруппы: в одной животные спаривались с самками, а в другой вели "холостяцкий" образ жизни.

Органы и ткани животных после умерщвления проанализировали на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, который выражался в виде концентрации активных форм кислорода и вызванных ими повреждений ДНК.

В результате выяснилось, что у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки выше, чем у животных, которые не спаривались с самками. Причем наибольший вред клеткам нанесла сексуальная активность в молодом возрасте.