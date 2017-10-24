Обогреватель загорелся в одной из квартир в Кондопоге

В Кондопоге произошел пожар в жилом доме на улице Шежемского, сообщает ГУ МЧС Карелии.

Согласно предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрообогревателя.

"В результате пожара огнём поврежден электрообогреватель и ковер на общей площади 1 кв.м. в одной из квартир. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электрооборудования", - сказано в сообщении МЧС.

На месте происшествия работали дежурные подразделения городской пожарно-спасательной части №13.

"В результате проведенных работ спасены 7 человек. На пожаре никто не пострадал", - заключили в ведомстве.