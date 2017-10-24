09:33, 24 Октября 2017
Обогреватель загорелся в одной из квартир в Кондопоге
По теме
Загрузка...
В Кондопоге произошел пожар в жилом доме на улице Шежемского, сообщает ГУ МЧС Карелии.
Согласно предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрообогревателя.
"В результате пожара огнём поврежден электрообогреватель и ковер на общей площади 1 кв.м. в одной из квартир. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электрооборудования", - сказано в сообщении МЧС.
На месте происшествия работали дежурные подразделения городской пожарно-спасательной части №13.
"В результате проведенных работ спасены 7 человек. На пожаре никто не пострадал", - заключили в ведомстве.
По теме
Выбор читателей
19.10.2017, 21:30
20.10.2017, 15:43
20.10.2017, 19:10
18.10.2017, 21:30
18.10.2017, 10:10
21.10.2017, 11:08
Аналитика
23.10.2017 11:27
Политкухня
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
20.10.2017 11:09
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (19)
детям
Комментарии