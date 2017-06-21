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11:21, 21 Июня 2017

Общайся вместе с МегаФоном!

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Компания "МегаФон" представляет тарифный план "Включайся! Общайся", специально разработанный для тех, кто предпочитает не только общаться по телефону, но и свободно пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

В конце мая МегаФон предложил своим абонентам линейку тарифных планов "Включайся!" для нового поколения пользователей мобильной связи. Каждый из семи предложенных тарифов четко отвечает тем или иным реальным потребностям пользователей – желаниям говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео.

Новая линейка позволяет абоненту выбрать "свой" тариф, в который помимо пакета базовых услуг (минут голосовой связи и интернет-трафика) будет дополнительно включен уникальный набор приложений с безлимитным доступом. К примеру, любителям музыки придется по вкусу тариф "Включайся! Слушай", который предоставляет неограниченный доступ к лучшим музыкальным сервисам Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM и Zvooq. Абоненты, предпочитающие общение через SMS, по достоинству оценят тарифный план "Включайся! Пиши", предлагающий среди прочего пакет из 400 SMS.

Для поклонников социальных сетей и популярных мессенджеров идеальным выбором станет тарифный план "Включайся! Общайся". Его название говорит само за себя – он предназначен для тех, кто любит общение, причем не только с помощью телефонной связи, но и интернета.

"Включайся! Общайся" ежемесячно предоставляет абоненту безлимитный доступ к самым популярным интернет-ресурсам: социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook, мессенджерам WhatsApp, Viber и eMotion, а также увеличенный до 12 Гб объем трафика, который будет использоваться для других ресурсов. Кроме того, в тариф включен солидный пакет в 700 минут звонков на номера всех операторов России. Все это позволит в течение месяца свободно общаться с близкими и в полной мере наслаждаться возможностями мобильного интернета.

Немаловажно, что пакеты минут и интернет-трафика действуют за пределами Карелии на "домашних" условиях. Проще говоря, тариф "Включайся! Общайся" подойдет абонентам, совершающим путешествия по стране во время отпуска или часто выезжающим в командировки в другие регионы. Даже покидая нашу республику, связью и мобильным интернетом можно пользоваться, словно вы и не уезжали из Карелии.

В тариф также включены два фильма и 50 ТВ-каналов "MegaFon.TV", просмотр которых будет бесплатным. Поэтому скучать в любой поездке с "Включайся! Общайся" точно не придется. Всюду, где есть мобильная сеть, абонент сможет наслаждаться любимыми фильмами и передачами, при этом интернет-трафик из пакета расходоваться не будет. Цена тарифа – 550 рублей в месяц.

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