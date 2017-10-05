Общественная организация из Карелии победила в престижном конкурсе

Дом карельского языка из Ведлозера стал "Лучшей социальной инициативой".

Федеральное агентство по делам национальностей учредило Всероссийскую общественную премию за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово". Общественные организации и учреждения Республики Карелия приняли в конкурсе активное участие.

Подведение итогов конкурса состоялось 3 октября в рамках форума "Языковая политика: общероссийская экспертиза", который был посвящен обсуждению вопросов преподавания русского языка и языков народов России.

В номинации "Лучшая социальная инициатива" победителем стала Карельская региональная общественная организация "Дом карельского языка" с проектом по строительству Дома карельского языка в селе Ведлозеро, которое было осуществлено с привлечением народного финансирования. Сейчас в Доме постоянно работают несколько кружков карельского языка, рукоделия, детская и взрослая театральные группы.

Премию в номинации "Лучший научный проект" получил авторский коллектив проекта "Корпус вепсского языка". Автор проекта – доктор филологических наук Нина Зайцева, заведующая сектором языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Корпус вепсского языка включает в себя оригинальные вепсские устные и письменные тексты, а также электронный словарь. Все эти материалы есть в открытом доступе в сети Интернет.

Кроме того, лауреатом премии «За особые заслуги» стал Президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина академик Виталий Костомаров, премия в номинации "Лучший мультимедийный проект" присуждена разработчикам "Электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев", в номинации "За продвижение языков России за рубежом" победу одержал научно-образовательный центр Института Каюма Насыри Казанского федерального университета, лучшим издательским проектом стал "Большой универсальный словарь русского языка", созданный коллективом авторов Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, компания "Сахалин Энерджи" стала лауреатом специальной номинации "Социальное предпринимательство".