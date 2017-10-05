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Новости. Культура
09:50, 05 Октября 2017

Общественная организация из Карелии победила в престижном конкурсе

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Дом карельского языка из Ведлозера стал "Лучшей социальной инициативой".

Федеральное агентство по делам национальностей учредило Всероссийскую общественную премию за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово". Общественные организации и учреждения Республики Карелия приняли в конкурсе активное участие.

Подведение итогов конкурса состоялось 3 октября в рамках форума "Языковая политика: общероссийская экспертиза", который был посвящен обсуждению вопросов преподавания русского языка и языков народов России.

В номинации "Лучшая социальная инициатива" победителем стала Карельская региональная общественная организация "Дом карельского языка" с проектом по строительству Дома карельского языка в селе Ведлозеро, которое было осуществлено с привлечением народного финансирования. Сейчас в Доме постоянно работают несколько кружков карельского языка, рукоделия, детская и взрослая театральные группы.

Премию в номинации "Лучший научный проект" получил авторский коллектив проекта "Корпус вепсского языка". Автор проекта – доктор филологических наук Нина Зайцева, заведующая сектором языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Корпус вепсского языка включает в себя оригинальные вепсские устные и письменные тексты, а также электронный словарь. Все эти материалы есть в открытом доступе в сети Интернет.

Кроме того, лауреатом премии «За особые заслуги» стал Президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина академик Виталий Костомаров, премия в номинации "Лучший мультимедийный проект" присуждена разработчикам "Электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев", в номинации "За продвижение языков России за рубежом" победу одержал научно-образовательный центр Института Каюма Насыри Казанского федерального университета, лучшим издательским проектом стал "Большой универсальный словарь русского языка", созданный коллективом авторов Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, компания "Сахалин Энерджи" стала лауреатом специальной номинации "Социальное предпринимательство".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-10-05 10:45:44
Эти деятели виновны в нарушении Уголовного кодекса. Статьи УК РФ - преступный сговор, не целевое расходование бюджетных средств, разжигание межнациональной вражды... и другие "мелочи". Тяжкое уголовное преступление. Причастны, рядовые граждане и государственные чины. О преступлении известно Президенту РФ, Генеральному прокурору, другим. В любом случае, виновные в преступлении получат наказание по закону.
однозначно
2017-10-05 10:15:09
Григорьев, подъем!
NIK
2017-10-05 10:41:21
однозначно, Ему это не интересно , он журнал ждёт когда подарят, бабло надо зарабатывать.
Гость
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