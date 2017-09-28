Общественники начали сбор средств на реставрацию скульптуры у роддома в Петрозаводске

На сайте российской краудфандинговой платформы Boomstarter появилось объявление о сборе средств на реставрацию скульптуры "Мать с детьми", расположенной во дворе Родильного дома им.Гуткина.

Организаторы планируют собрать 1 млн 140 тысяч рублей, сообщают "Вести Карелии".

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