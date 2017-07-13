Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
10:15, 13 Июля 2017

Общественники намерены прибраться на островах Ладожского озера

По теме

Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Петрозаводска
13.07.17 10:18
Мэрия опубликовала список дорог, где подрядчик еще раз должен выполнить ремонт
13.07.17 10:12
"Безопасный город – людям" - конкурс от РКС-Петрозаводск продолжается
13.07.17 09:58
Все новости
Загрузка...

В Сортавале пройдет экологическая акция, чтобы очистить от бытового мусора прибрежную территорию островов Ладожского озера, сообщает ОНФ Карелии.

"Акция по очистке островов, где за несколько лет скопилось несколько тонн бытового мусора, пройдет в Сортавале второй раз. В прошлом году на борьбу со свалками на островах вышли около 200 человек", - говорится в сообщении "фронтовиков".

В этом году организаторы мероприятия ждут неравнодушных к судьбе островов Ладожского озера граждан 22 июля в 10.00 на городском причале. Здесь будут раздаваться перчатки и мешки для мусора, с которыми участники акции отправятся в рейд по островам. Решившим принять участие в уборке островов важно одеться, защитив себя от клещей.

По теме

Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Петрозаводска
13.07.17 10:18
Мэрия опубликовала список дорог, где подрядчик еще раз должен выполнить ремонт
13.07.17 10:12
"Безопасный город – людям" - конкурс от РКС-Петрозаводск продолжается
13.07.17 09:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
10.07.2017, 14:29
"Кержакову не сказали, и он невольно опубликовал свои браконьерские фотографии"

Аналитика

Сегодня 10:26
Тема недели
Если не врать и не воровать 1
Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ, помощник депутата Госдумы Евгений Ульянов посетил "островок социализма" и считает, что по таким же принципам может развиваться наша республика.
Ширшина: "Все было сделано по закону" 13
12.07.2017 14:19
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 17
06.07.2017 10:33
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (22)
Планета Обезьян: Война
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Блокбастер
Трансформеры: Последний рыцарь
Черная вода
Жил-был кот
детям
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детям
Сказ о Петре и Февронии
детям
Выстрел в пустоту
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»