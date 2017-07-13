10:15, 13 Июля 2017
Общественники намерены прибраться на островах Ладожского озера
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В Сортавале пройдет экологическая акция, чтобы очистить от бытового мусора прибрежную территорию островов Ладожского озера, сообщает ОНФ Карелии.
"Акция по очистке островов, где за несколько лет скопилось несколько тонн бытового мусора, пройдет в Сортавале второй раз. В прошлом году на борьбу со свалками на островах вышли около 200 человек", - говорится в сообщении "фронтовиков".
В этом году организаторы мероприятия ждут неравнодушных к судьбе островов Ладожского озера граждан 22 июля в 10.00 на городском причале. Здесь будут раздаваться перчатки и мешки для мусора, с которыми участники акции отправятся в рейд по островам. Решившим принять участие в уборке островов важно одеться, защитив себя от клещей.
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