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Новости. Общество
08:05, 27 Сентября 2017

Общественники обеспокоены планами Минздрава объединить стоматологии Петрозаводска

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Активисты ОНФ оценили качество услуг в Городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, которую могут объединить с детской стоматологией.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" активисты регионального отделения ОНФ в Карелии продолжают мониторинг доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики. Общественники побывали в городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, качество работы которой пациенты оценили на сайте narocenka.ru в среднем на "тройку".

В ходе рейда общественники опросили пациентов и врачей в поликлинике, попытались записаться на прием, оценили доступность медицинской организации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники опроса поставили довольно высокую оценку работе поликлиники. У пациентов нет серьезных замечаний по вопросам открытости и доступности информации о работе учреждения, комфортности условий представления услуг и доступности их получения. Посетители поликлиники удовлетворены качеством оказания услуг и отношением работников организации.

Не устраивает пациентов то, что иногда они сталкиваются с проблемами при записи на прием через интернет. Многие горожане хотели бы иметь возможность получить номерок, записавшись на прием по телефону. Сегодня такую услугу в регистратуре поликлиники оказывают только пожилым и маломобильным гражданам. Среди серьезных проблем пациенты называют отсутствие ночных приемов. Стоматологическая поликлиника отказалась от работы в круглосуточном режиме несколько лет назад.

Некоторые пациенты пожаловались на то, что в регистратуре им предлагали запись на платные услуги, лишь после отказа записывали на бесплатный прием. При этом компетентность сотрудников учреждения ни у кого из опрошенных не вызывала вопросов.

"Ситуация с качеством медицинской помощи в городской стоматологической поликлинике за последнее время существенно улучшилась. Здесь многое делается для удобства пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь знают, какие недочеты необходимо исправлять. Поликлиника очень востребована. Поэтому нас не могут не беспокоить планы министерства республики здравоохранения по объединению взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска. Думаем, что без серьезного анализа, подтверждающего необходимость такой реорганизации, без широкого общественного обсуждения нельзя решать вопрос объединения учреждений. К сожалению, примеров необоснованных решений по оптимизации сети здравоохранения в Карелии достаточно. Подводя итоги мониторинга доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», вынесем вопрос по слиянию взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска для обсуждения на площадке Народного фронта", – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
rooty
2017-09-27 08:48:26
Не за услугами обращаются в медицинское учреждение, а за помощью.
Владислав
2017-09-27 08:46:50
И в чем проблема, что плохого в объединении??? Меньше нахлебников и руководителей над врачами. У нас теперь ОНФ борется за права чиновников и бюрократов, что бы их не увольняли??? В чем проблема в объединении???
dkzfiles
2017-09-27 09:27:30
Владислав, известно ли Вам, что Б., который главный в детской заднеприводный и об этом многие знают, но предпочитают молчать? у него даже партнерчик с ним там же работает? А известно ли, что когда Б. пришел к власти в детской поликлинике он отчитывал докторов за то, что они дают рекомендации к профилактике, что если мамы с детками за зубками не будут ухаживать, то через год они придут с кариесом и это хорошо? Отличные врачи тогда потеряли работу. А Вы пробовали записаться на прием в городскую стоматологию - будет в 4 раза сложнее это сделать. И много профессионалов просто останутся без работы.
Владислав
2017-09-27 10:04:49
dkzfiles, а мы возвращаемся к времена гитлеровской Германии, когда за это убивали??? Может всех евреев тоже расстреляем сразу??? Давайте судить по работе. Есть претензии к работе и какие??? На дворе 21 век и если мамы не знают, что за зубами надо ухаживать, то это проблемы мамы, а не как российской медицины. Если доктор не сказал, что надо мыться и стричься мамы это тоже делать не будут? Я не понимаю Вас, как сокращение административного аппарата (главного врача и т. д.) влияет на запись в поликлинику то?? И позвольте с Вами не согласиться, профессионал не когда не останется без работы, если он профессионал своего дела.
Владислав
2017-09-27 11:29:32
dkzfiles, А причем тут сокращение опытных сотрудников то, кто кого будет сокращать и зачем?? Что Вы уходите от темы и начинаете стращать народ педофилами и что наша власть сплошь они. Мы с Вами дискутируем по поводу объединения двух поликлиник, целесообразности данного проекта. А вы ищете тайный умысел, масонов еще вспомните. При объединение двух поликлиник сократиться административный персонал или вырастет количество уродов на земле, как Вы считаете??
dkzfiles
2017-09-27 11:09:19
Владислав, Вы меня в таком случае простите, возможно ошибся. Да, я могу быть вежливым до поры до времени.
Владислав
2017-09-27 10:59:01
dkzfiles, фамилия моя на "И" начинается, а судя по тому как Вы перешли на "ты" и начали хамить вежливостью Вы не обезображены.
dkzfiles
2017-09-27 10:45:35
Владислав, а случаем ты не связан никак детской поликлиникой хоть отдаленно, больно уж ты рьяно на защиту встал.. Фамилия твоя случаем не на букву Я начинается? Конечно, могу и ошибиться. Как знать, как знать.. ;-)
dkzfiles
2017-09-27 10:37:17
Владислав, причем тут Гитлер и причем тут евреи?? давайте судить по работе, насчет установок от главврача к медперсоналу. Помимо того, что нужно как минимум зубки детям чистить каждый день, профессионал Вам ещё много советов полезных даст, о которых Вы возможно не знаете, в том числе ещё наверняка на профосмотр пригласит, дабы предотвратить болезнь. Сокращение опытных сотрудников ещё никогда к хорошим результатам не приводило. Как Вам случай с педофилом Романовым? ничего плохого в том, что он был нетрадиционный? А сколько таких нетрадиционных на руководящих должностях у нас сидит?
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