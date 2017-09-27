Общественники обеспокоены планами Минздрава объединить стоматологии Петрозаводска

Активисты ОНФ оценили качество услуг в Городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, которую могут объединить с детской стоматологией.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" активисты регионального отделения ОНФ в Карелии продолжают мониторинг доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики. Общественники побывали в городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, качество работы которой пациенты оценили на сайте narocenka.ru в среднем на "тройку".

В ходе рейда общественники опросили пациентов и врачей в поликлинике, попытались записаться на прием, оценили доступность медицинской организации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники опроса поставили довольно высокую оценку работе поликлиники. У пациентов нет серьезных замечаний по вопросам открытости и доступности информации о работе учреждения, комфортности условий представления услуг и доступности их получения. Посетители поликлиники удовлетворены качеством оказания услуг и отношением работников организации.

Не устраивает пациентов то, что иногда они сталкиваются с проблемами при записи на прием через интернет. Многие горожане хотели бы иметь возможность получить номерок, записавшись на прием по телефону. Сегодня такую услугу в регистратуре поликлиники оказывают только пожилым и маломобильным гражданам. Среди серьезных проблем пациенты называют отсутствие ночных приемов. Стоматологическая поликлиника отказалась от работы в круглосуточном режиме несколько лет назад.

Некоторые пациенты пожаловались на то, что в регистратуре им предлагали запись на платные услуги, лишь после отказа записывали на бесплатный прием. При этом компетентность сотрудников учреждения ни у кого из опрошенных не вызывала вопросов.

"Ситуация с качеством медицинской помощи в городской стоматологической поликлинике за последнее время существенно улучшилась. Здесь многое делается для удобства пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь знают, какие недочеты необходимо исправлять. Поликлиника очень востребована. Поэтому нас не могут не беспокоить планы министерства республики здравоохранения по объединению взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска. Думаем, что без серьезного анализа, подтверждающего необходимость такой реорганизации, без широкого общественного обсуждения нельзя решать вопрос объединения учреждений. К сожалению, примеров необоснованных решений по оптимизации сети здравоохранения в Карелии достаточно. Подводя итоги мониторинга доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», вынесем вопрос по слиянию взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска для обсуждения на площадке Народного фронта", – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова.