Общественники предложили провести опрос о столичном статусе Петрозаводска

В сети появилась петиция, призывающая петрозаводчан поддержать разработку закона "О статусе столицы Республики Карелия", приняв участие также в общегородском опросе.

На сайте Change.org зарегистрирована петиция, авторы которой призывают петрозаводчан поддержать разработку законопроекта о столичном статусе Петрозаводска. Об этом сообщается в группе общественного движения "Петрозаводск – любимая столица" во "ВКонтакте".

Петицию выложила участница движения и спикер Молодежного совета Екатерина Литвинова. Она отмечает, что общественники поддерживают инициативу о разработке законопроекта, закрепляющего за Петрозаводском статус карельской столицы. В обращении же они просят руководителей города и республики создать условия для проведения общегородского опроса, на котором петрозаводчане могли бы высказать свое мнение о необходимости такого закона.

"Зачем нужен опрос? Мы считаем, что депутаты Законодательного Собрания, которые будут рассматривать законопроект, не смогут игнорировать выраженное таким образом мнение петрозаводчан. Чем больше людей примут участие в опросе, тем сложнее будет депутатам отклонить инициативу", - говорится в тексте петиции.

Екатерина Литвинова также сообщила, что общественное движение намерено провести сбор подписей в поддержку общегородского опроса на улицах Петрозаводска. По ее мнению, вместе с электронной петицией это повлияет на карельских депутатов при рассмотрении законопроекта.

О создании общественного движения "Петрозаводск – любимая столица" на прошлой неделе объявила директор карельского театра кукол Любовь Васильева. В него вошли представители образовательных, молодежных, спортивных и ветеранских организаций города.

Инициативу о юридическом закреплении за Петрозаводском столичного статуса в конце мая выдвинул спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. В своем обращении к горожанам он отмечал, что принятие соответствующего закона позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительные средства на выполнение столичных функций. Предварительной работой над законопроектом занимается рабочая группа при городском парламенте.