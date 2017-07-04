Общественники заявили о подпольном цехе в наркодиспансере Петрозаводска и просроченных продуктах для пациентов

Пациентов наркологического диспансера в карельской столице кормят просроченными продуктами и заставляют трудиться в подпольном цехе.

Об этом на заседании комиссии по противодействию коррупции сообщил председатель карельской общественной организации содействия противодействию коррупции "Общественность против коррупции" Антон Антонен.

ГБУЗ "Республиканский наркологический диспансер", расположенном на улице 8 Марта в Петрозаводске.

"Была установлена целая коррупционная схема, которая действует на территории данного учреждения. Это и подпольные цеха, и недопуск надзорных органов в помещения, в которых отсутствует любое исполнение санэпидемических норм, норм пожарной безопасности. Данная организация уклоняется он налогов посредством выплаты серых зарплат, кормит пациентов просроченными продуктами, которые обменивает на произведенную продукцию в подпольном цеху", - сказал Антонен на заседании в правительстве Карелии.

По его словам, эти факты они выяснили во время проверки диспансера, которую провели более месяца назад.

Антонен добавил, что общественники уже направили обращения в прокуратуру, но ответа пока не получили.

Как указывается в заявлении, организацией питания пациентов занимается ООО "Вкуснота".

"Однако, помимо условий контракта на оказание услуг по организации лечебного питания пациентов стационарных отделений Петрозаводска ГБУЗ "Республиканский наркологический диспансер", ООО "Вкуснота" организован подпольный цех по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий для продажи в сторонние розничные сети", - указывается в документе (имеется в распоряжении редакции).

Также указывается, что приготовление блюд для пациентов производится из продуктов с истекшим сроком годности. Данные продукты намеренно приобретаются у поставщиков по более низкой цене или в обмен на хлебобулочные изделия подпольного цеха ООО "Вкуснота".

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поручил надзорным органам в течение месяца разобраться в ситуации в диспансере. Контрольный документ республики уже получил материалы для проверки.