Общественница не поверила чиновнику правительства Карелии

Общественница Дарья Каликина не поверила и.о. главы Минсельхоза Карелии Владимиру Лабинову, который вывез ее на звероферму в Пряжу показать норок.

В минувший вторник 17 октября Владимир Лабинов, исполняющий обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, посетил Пряжинскую звероферму вместе с общественницей Дарьей Каликиной, устроившей пикет в защиту умирающих от голода животных.

Он показал, что на звероферме все в порядке, еда у зверьков есть, друг друга они не грызут.

Но Дарья Каликина не поверила чиновнику.

"Есть то, что нам показали, и то, что мы не смогли увидеть, - сказала Дарья "Столице на Онего", - во-первых, мы приехали на звероферму в 16.30, а, по странному стечению обстоятельств, все работники ушли домой в 16.15, поэтому поговорить было не с кем. Мы не смогли посмотреть журнал, где отмечается время кормления зверей. Также не смогли заглянуть в холодильник, чтобы узнать есть ли еда на завтра. Может, они только перед нашим приходом в клетки корм положили?"

Общественница рассказала, что у холодильника лежали головы коров, от которых исходило зловоние.

Также Дарья Каликина поинтересовалась у и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Лабинова, есть ли средства для закупки препаратов для усыпления животных и как скоро выплатят зарплату сотрудникам зверофермы?

На эти вопросы, по словам общественницы, Владимир Лабинов ответов ей не дал.

"Если в ближайшее сегодня-завтра сотрудники не получать хоть какую-то часть денег, то они уволятся, - сообщила Дарья, - тогда зверей совсем некому будет кормить. Я знаю, что у работников уже написаны заявления об увольнении с открытой датой".

По мнению общественницы Дарьи Каликиной, "не все так радужно, как ей пытался показать и.о. министра.

"Я беспокоюсь за то, что будет дальше", - сказала Дарья Каликина.