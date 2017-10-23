Общественность вместо Фролова: Мирошник объяснила, почему сокращает должность главного архитектора

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила журналистам, почему решила сократить должность главного архитектора города.

Ранее стало известно о планах мэрии сократить должность главного архитектора Петрозаводска с 19 декабря 2017 года. Евгений Фролов, который занимает этот пост, рассказал "Столице на Онего", что уже получил соответствующее уведомление. Художники, дизайнеры, строители и архитекторы (всего около 30 человек) направили главе Карелии Артуру Парфенчикову и властям города коллективное обращение, в котором выступили против сокращения должности главного архитектора карельской столицы.

На традиционной встрече с главой города в понедельник журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, почему было принято решение отказаться от должности главного архитектора.

"В администрации Петрозаводского городского округа периодически осуществляются мероприятия по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения, - сообщила градоначальница. - Должность главного архитектора входит в управление архитектуры и градостроительства. Фролов являлся заместителем начальника этого управления. Штат чиновников остается достаточный для выполнения этих функций".

"Будут и другие изменения по управлению архитектуры и градостроительства в сторону совершенствования работы, и одним из факторов совершенствования этой работы я вижу усиление общественной составляющей при принятии решений относительно облика Петрозаводска, - продолжила глава города. - У нас существует градостроительный совет, очень важная для нас структура, состоящая из видных представителей архитектуры Петрозаводска, общественников. Мы создаем еще художественно-архитектурный совет. Эта структура также позволит еще большему кругу профессионалов, неравнодушных людей участвовать в принципиальных вопросах развития архитектурного облика Петрозаводска".

"Полагаю, что неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, поэтому повышение эффективности деятельности чиновников будет параллельно с увеличением роли общественной составляющей в обсуждении этих вопросов", - заключила Ирина Мирошник.

На вопрос, останется ли Евгений Фролов работать в мэрии, но уже в другой должности, градоначальница сообщила:

"Нет, такие варианты я не рассматриваю".