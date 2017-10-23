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Новости. Политика
10:53, 23 Октября 2017

Общественность вместо Фролова: Мирошник объяснила, почему сокращает должность главного архитектора

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила журналистам, почему решила сократить должность главного архитектора города.

Ранее стало известно о планах мэрии сократить должность главного архитектора Петрозаводска с 19 декабря 2017 года. Евгений Фролов, который занимает этот пост, рассказал "Столице на Онего", что уже получил соответствующее уведомление. Художники, дизайнеры, строители и архитекторы (всего около 30 человек) направили главе Карелии Артуру Парфенчикову и властям города коллективное обращение, в котором выступили против сокращения должности главного архитектора карельской столицы.

На традиционной встрече с главой города в понедельник журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, почему было принято решение отказаться от должности главного архитектора.

"В администрации Петрозаводского городского округа периодически осуществляются мероприятия по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения, - сообщила градоначальница. - Должность главного архитектора входит в управление архитектуры и градостроительства. Фролов являлся заместителем начальника этого управления. Штат чиновников остается достаточный для выполнения этих функций".

"Будут и другие изменения по управлению архитектуры и градостроительства в сторону совершенствования работы, и одним из факторов совершенствования этой работы я вижу усиление общественной составляющей при принятии решений относительно облика Петрозаводска, - продолжила глава города. - У нас существует градостроительный совет, очень важная для нас структура, состоящая из видных представителей архитектуры Петрозаводска, общественников. Мы создаем еще художественно-архитектурный совет. Эта структура также позволит еще большему кругу профессионалов, неравнодушных людей участвовать в принципиальных вопросах развития архитектурного облика Петрозаводска".

"Полагаю, что неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, поэтому повышение эффективности деятельности чиновников будет параллельно с увеличением роли общественной составляющей в обсуждении этих вопросов", - заключила Ирина Мирошник.

На вопрос, останется ли Евгений Фролов работать в мэрии, но уже в другой должности, градоначальница сообщила:

"Нет, такие варианты я не рассматриваю".

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Комментарии

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Lana
2017-10-23 14:09:32
Интересно, а как в других столицах дела обстоят? Или повсеместно вопросами архитектуры занимаются малограмотные тетки-общественницы?
эдуард3
2017-10-23 13:36:19
Теперь каждый из нас чуточку главный Архитектор.

Фролов Евгений - Вам спасибо, за труд на благо горожан
Судьба такая , жизнь сменила; не унывайте - Вы профессионал!
Найдет работа Вас большая, творить Вы сможете еще .
И скажете еще спасибо Мэру , за вольную, подарок от нее.

Взвалила Мэр на плечи всех сограждан
Задачу не посильную для них?
И подучиться каждому бы надо
Как правильно архитектуру мастерить:)

С утра я спал уже тревожно - вдруг Мэр позвонит с утреца
И строго спросит- где расчеты, чтоб Город ярче процветал.
Всю ночь не спал и Думу думал,так может быть с оленя мне начать
Дать предложение для Мэра- с проспекта срочно бы убрать.

Затем забраться на вершину вышки, окинуть взором горизонт
И написать на стол записку - где, что снести , а где построить что.
Внимательно на Мэрию взглянуть оттуда, какие есть вакантные




места. Где можно срочно поубавить и власть Народу передать:)

Какие порегрессивнее шаги мы видим, Советы власть берут у нас!
Готовимся достойно встретить - Столетие у Ильича!
Пусть злые языки воркуют где то, но Мэр у нас не прост совсем
Характер сильный, и приятная улыбка. И мысли спрятаны,
от нас от всех....,

Сюрпризы будут твердо знаем, СМИ даже не известно ничего.
Ее кумир - наш Президент, я полагаю, часть Губернаторов согнул
в бараний рог:)
О, эти женщины России, в Краю лесистом правят балл,
История не раз оценит, неудержимый их напалм:)






однозначно
2017-10-23 12:51:14
гальюн на подводной лодке
Leopol'd
2017-10-23 12:37:11
Если вспомнить "обсуждение" с общественностью по часовне у театра, часовне на Первомайском, этажности вблизи озера, то очень даже понятно, зачем туда решения передаются.
Бородатый
2017-10-23 11:54:48
"Нет, такие варианты я не рассматриваю". Как же так? Насколько помню - не только уведомление о сокращении должны вручить за 2 месяца до ликвидации должности, но и обязаны сделать предложение, не ухудшающее положение работника. Или я отстал от жизни?
Михаил Борисович
2017-10-23 12:36:34
Бородатый, отстал от жизни. Ирине можно все. )))))))))))
Zim
2017-10-23 11:29:58
“Полагаю, что неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения”. Это она про кого?
кир
2017-10-23 10:56:49
Всех дизайнеров тоже сократить, толку от них никакого.
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