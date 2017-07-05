Обследовано 152 квадратных километра Ладоги, подростков так и не нашли

Спасатели продолжают поиски подростков, перевернувшихся более двух недель назад на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает ГУМЧС по Карелии.

"По состоянию на 20.00 4 июля обследовано 103 км береговой линии, 152 кв. км акватории плавсредствами, вертолетами 182 кв. км акватории, беспилотными аппаратами 26 кв. км. Водолазы совершили 76 спусков, обследовано 9.92 кв. км дна", - сообщили в МЧС.

Поиски пока не дали результатов.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.