Обвиняемый в изготовлении детской порнографии глава "Мемориала" в Карелии Дмитриев обратился в ЕСПЧ

Глава карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также педофилии и незаконном хранении оружия, подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с арестом до суда.

Как пишет Медазона, интересы Дмитриева представляют юридический директор "Мемориала" Кирилл Коротеев и юрист Татьяна Глушкова. В российских судах дело ведет адвокат Виктор Ануфриев. Они считают, что избрание такой меры пресечения нарушает статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность).

Как утверждает Татьяна Глушкова, российские суды никак не мотивировали предположение о том, что Дмитриев может скрыться от следствия и не рассмотрели возможность помещения его под домашний арест, несмотря на то, что в случае избрания такой меры пресечения у него не было бы возможности контактировать ни с приемной дочерью, ни с кем-либо еще.

Суды также не объяснили, каким образом Дмитриев мог бы продолжить преступную деятельность, так как к моменту судебного заседания по избранию меры пресечения девочка была в приюте.

Сам Дмитриев не признает свою вину. Его представители утверждают, что фотографии могут быть признаны порнографическимим только в случае, если "они преследуют сексуальную цель". Фотографии, сделанные в медицинских целях, под это определение не попадают, а Дмитриев фотографировал девочку, чтобы контролировать состояние ее здоровья. Фотографии он не распечатывал и никому не передавал.

Кроме того, Дмитриев и его представители считают, что была нарушена статья 18 Конвенции (пределы использования ограничений в отношении прав). По их мнению, преследование Дмитриева имеет политический мотив и нацелено на прекращение им деятельности, а также на то, чтобы "опорочить "Международный Мемориал", включенный в октябре 2016 года в реестр НКО, и организации, являющиеся его членами".

Напомним, 61-летний историк, правозащитник Юрий Дмитриев 15 декабря 2016 года был арестован Петрозаводским городским судом по ходатайству следователя Завадского.

Дмитриеву изначально было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". По официальной версии следствия, в период 2012-2015 годов Дмитриев неоднократно совершал фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.