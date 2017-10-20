Очередная партия импортного сыра, колбасы и "молочки" не смогла въехать в Карелию

Жительница Сортавалы пыталась провезти почти 12 кг готовой продукции из Финляндии без документов.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 16 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" госинспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора не допустил ввоз в Россию из Финляндии 11 кг 680 г готовой продукции животного происхождения.

В багаже у жительницы Сортавалы было обнаружено 8 упаковок сыра производства стран ЕС в заводской ненарушенной упаковке общим весом 7 кг, 7 штук колбасных изделий производства стран ЕС в заводской ненарушенной упаковке общим весом 2,88 кг, 4 упаковки сливочного масла общим весом 2 кг, 3 упаковки молока общим весом 3 кг,2 упаковки творога общим весом 0,8 кг, упаковка йогурта весом 1 кг. Итого – 16 кг 688 г. Из-за превышения нормы ввоза на 1 физическое лицо, отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и необходимых ветеринарных сопроводительных документов 11 кг 680 г продукции гражданке пришлось вернуть в Финляндию.

Россельхознадзор напоминает, что к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза допущены только готовые продукты в количестве 5 кг на одно физическое лицо при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

За совершенное правонарушение частью 1 статьи 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Нарушительнице придется заплатить 500 рублей.