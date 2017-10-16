Одевайтесь теплее: сильный ветер ожидается завтра в Карелии

Во вторник, 17 октября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики ночью возможен сильный дождь, днем небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный, на юге ночью западный, юго-западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +1, +6, а днем +3, +8 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью дождь.

Днем возможно усиление ветра.

Температура ночью +3, +5, а днем +6, +8 градусов.