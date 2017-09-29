Один человек пострадал при лобовом столкновении автомобилей в Медвежьегорске

В Медвежьегорском районе столкнулись два автомобиля, один человек получил травмы, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 22.00 на 632-м км трассы А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 42-летний водитель, ВАЗ-21053 врезался в двигавшийся во встречном направлении ВАЗ-2115.

В результате происшествия травмы получил водитель "пятерки".

Назначено амбулаторное лечение.