Новости. Экономика
15:25, 13 Июня 2017

Один из лидеров карельского бизнеса раскритиковал чиновников за некомпетентность

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Один из лидеров карельского бизнеса раскритиковал чиновников за некомпетентность
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Предприниматели страдают от непрофессионализма представителей власти и "беспредела в законодательстве", считает Евгений Воскобойников – глава группы компаний "Век", одной из ведущих строительных организаций Карелии.

Об этом он заявил на встрече представителей Союза промышленников и предпринимателей Карелии с премьер-министром Александром Чепиком, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Один из лидеров карельского бизнеса раскритиковал чиновников за некомпетентность
13.06.17 15:25
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пётр 1
2017-06-13 17:44:55
Абсолютно прав Е. Воскобойников,только надо сказать правильней: дали дуракам дорогу,извините,многие из "избранных" никогда сами деньги не зарабатывали,потому и не понимают что делают, законы лепят один смешней другого,потому и застой везде да и инвесторы шарахаются от "нас",ведь бизнес продвигать и сохранить :-это вам "не через бедро человека бросить".уж простите...
Жуков
2017-06-13 18:13:06
Пётр 1, прав на 100% . Правил уйма толку ноль.
Гарик
2017-06-13 16:39:23
А чо так зашевелились то??? Или кто то расшевелил.?? Как то жили и не тужили , а тут прямо по вылезали ))
баян
2017-06-13 16:19:23
видать где то отодвинули
Онего
2017-06-13 15:40:38
Сам себя то не обманывай, уж до седин дожил, а все политез разводишь....
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