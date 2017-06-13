15:25, 13 Июня 2017
Один из лидеров карельского бизнеса раскритиковал чиновников за некомпетентность
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Предприниматели страдают от непрофессионализма представителей власти и "беспредела в законодательстве", считает Евгений Воскобойников – глава группы компаний "Век", одной из ведущих строительных организаций Карелии.
Об этом он заявил на встрече представителей Союза промышленников и предпринимателей Карелии с премьер-министром Александром Чепиком, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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