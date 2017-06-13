Один из лидеров карельского бизнеса раскритиковал чиновников за некомпетентность

Предприниматели страдают от непрофессионализма представителей власти и "беспредела в законодательстве", считает Евгений Воскобойников – глава группы компаний "Век", одной из ведущих строительных организаций Карелии.

Об этом он заявил на встрече представителей Союза промышленников и предпринимателей Карелии с премьер-министром Александром Чепиком, пишут "Вести Карелии".

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