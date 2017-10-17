Один из микрорайонов Петрозаводска благоустроят до конца года

В "Новых ключах" проведут ямочный ремонт дорог и приведут в порядок опоры уличного освещения.

Микрорайон "Новые ключи" считается относительно новым, он был введен в эксплуатацию в 2008 году, но у него уже накопилось немало коммунальных проблем, которые можно назвать традиционными для нашего города. С представителями инициативной группы жителей района, обратившихся с просьбой оказать содействие в решении ряда вопросов, встретился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Жители района недовольны качеством уборки прилегающей ко дворам городской территории: летом газоны зарастают высокой травой, которая ухудшает обзор водителям и затрудняет движение, зимой нерегулярно убирается снег.

Есть проблемы с уличным освещением, которое с момента ввода микрорайона в эксплуатацию все еще не передано городу. Как результат - фонари горят через один, опоры находятся в аварийном состоянии или были самовольно ликвидированы. Также недовольство жителей вызывают разбитые дороги, которые нуждаются в ямочном ремонте и пешеходные дорожки, переданные городу застройщиком микрорайона без асфальтового покрытия.

Еще одним напоминанием о качестве работы застройщика служат остатки строительного мусора, ждущие своего вывоза на свалку на протяжении десяти лет. Жители домов по улице Нойбранденбургской попросили демонтировать и вывезти бетонный блок и кабельную катушку, оставленные строителями у фасада дома № 3.

Геннадий Боднарчук пообещал оказать содействие в решении наиболее острых проблем. Так, уже до конца текущего года планируется ликвидировать остатки строительного мусора, устранить протечку канализации, определиться с графиком уборки территории, а также провести ямочный ремонт дорог общего пользования и решить вопрос с уличным освещением.

- В этом году уже не удастся организовать капитальный ремонт дорог, но мы можем обратится к подрядчику с просьбой выполнить здесь первичные мероприятия в рамках дополнительных работ. Ямочный ремонт позволит снять остроту проблемы. Это то, что мы можем сделать в рамках текущего бюджета.

Также мы будем просить предприятие "Петрозаводские энергетические системы" решить вопрос с освещением в микрорайоне: необходимо привести в порядок опоры уличного освещения, которые находятся в аварийном состоянии, и повестить недостающие фонари, - заявил председатель городского Совета.