12:43, 05 Июня 2017
Один из микрорайонов Петрозаводска вечером после Дня республики останется без электричества
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В связи с проведением технических работ планируется отключение электроэнергии в жилом районе Птицефабрика, сообщили в администрации Петрозаводска.
В День республики 8 июня с 22:00 до 00:00 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Птицефабрика.
Отключение электроэнергии будет осуществляться РПБ РЭС №1 ПО "Южно-Карельские электрические сети" в связи с проведением технических работ.
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