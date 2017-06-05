Один из микрорайонов Петрозаводска вечером после Дня республики останется без электричества

В связи с проведением технических работ планируется отключение электроэнергии в жилом районе Птицефабрика, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День республики 8 июня с 22:00 до 00:00 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Птицефабрика.

Отключение электроэнергии будет осуществляться РПБ РЭС №1 ПО "Южно-Карельские электрические сети" в связи с проведением технических работ.