Один из самых старых городов Карелии отметит День рождения

В Олонце пройдут ярмарки, концерты и фестивали.

Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения города Олонца и 90-летию со дня образования Олонецкого района. Праздник олончане будут отмечать в ближайшую субботу.

Он откроется 30 сентября в 9 часов праздничной ярмаркой (пл. Гагарина). В 10.15 состоится благодарственный молебен (часовня Сергия Радонежского). С 11 часов начнет работу ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства (ул. 30-летия Победы, детская художественная школа), а также откроются детские площадки - выставка детских работ "Любимый город", мастер-классы "Рисуем родной город" и "Олонец – посад старинный" (детская художественная школа). На ул. 30-летия Победы откроют арт-объект "Я люблю Олонец".

В 12 часов на городском стадионе состоится товарищеский матч по футболу. В 12.30 откроются новые спортивные объекты в Ило-парке (ул. Пролетарская). В 13 часов начнутся соревнования по карельской игре кююккя (городской парк)

В 14.00 запланирована официальная торжественная часть, посвященная Дню рождения Олонца и 90-летию со дня образования Олонецкого района, с участием официальных лиц, ветеранов, почетных гостей. Затем пройдет праздничный концерт коллективов Олонецкого района.

В рамках фестиваля духовной музыки "Тебе поем" в 10.30 зажгут свечи в память священнослужителей, расстрелянных в городе Олонце в годы репрессий (у гостиницы "Олония"), в 11.15 откроется фестиваль духовной музыки (Смоленский собор, остров Мариам).

29 сентября в 18 часов в кафе "Пампушка" состоится поэтический вечер "Минуты поэзии", на котором будет возможность прочесть свои любимые стихи для благодарных слушателей. Каждый желающий сможет получить свои поэтические минуты и представить гостям своего любимого поэта или авторские стихи.

Во время Праздника в Олонецком национальном музее с 11 до 15 часов будут работать музейные выставки "Карелы-ливвики" и "Берестяной сказ Юрия Любимцева". Вход свободный.