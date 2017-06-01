Одна из крупнейших в России банковских сетей снижает ставки по ипотеке

Розничные банки, входящие в группу ВТБ, планируют принять решение о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам в ближайшее время, сообщила кредитная организация.

"Банки Группы ВТБ, выдающие ипотеку (ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ), внимательно следят за ситуацией на рынке. В ближайшее время будет принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам, уровень новых ставок сейчас обсуждается", — говорится в сообщении банковской группы.

Сегодня Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным продукта.

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