16:28, 01 Июня 2017
Одна из крупнейших в России банковских сетей снижает ставки по ипотеке
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Розничные банки, входящие в группу ВТБ, планируют принять решение о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам в ближайшее время, сообщила кредитная организация.
"Банки Группы ВТБ, выдающие ипотеку (ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ), внимательно следят за ситуацией на рынке. В ближайшее время будет принято решение о снижении ставок по ипотечным кредитам, уровень новых ставок сейчас обсуждается", — говорится в сообщении банковской группы.
Сегодня Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным продукта.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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