11:01, 17 Октября 2017
Одной из участниц женской драки на Кукковке сломали нос
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В Петрозаводске произошла драка с участием пяти представительниц прекрасного пола.
Как рассказали в отделе Росгвардии по Карелии, инцидент случился возле одного из кафе-баров на Кукковке 14 октября.
"Наряд вневедомственной охраны был вызван администрацией заведения, потому что вспыхнул конфликт между тремя взрослыми женщинами и двумя юными девушками. Сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать представительниц прекрасного пола, дравшихся на улице рядом с кафе, и вызывать скорую помощь", - отметили в Росгвардии.
Одна из женщин в результате драки попала в больницу с переломом носа и ушибами.
"Остальные участницы конфликта переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.
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