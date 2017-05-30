Оформить пенсию в Карелии можно без справок о стаже

С 1 марта 2017 года у жителей нескольких районов Карелии появилась возможность назначать пенсию в течение пяти дней с момента подачи заявления.

Пенсионный фонд Карелии стал участником пилотного проекта по назначению страховых пенсий по данным индивидуального (персонифицированного) учета, без представления дополнительных сведений о стаже и заработке, при получении согласия гражданина.

Подробнее о проекте читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".