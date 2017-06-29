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09:21, 29 Июня 2017

Ограждения в День города только создают трудности жителям и гостям Петрозаводска, показал опрос

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Большинство горожан и гостей карельской столицы считают, что ограждения и металлоискатели создают трудности отдыхающим, а не защищают их.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Столицы на Онего". За данный вариант проголосовали 244 респондента (37%).

Считают, чем сильнее контроль, тем безопаснее 204 участника опроса (31%).

Уверены, что подобные меры – ерунда, а кому надо, тот пройдет, 157 человек (24%).

Полагают, что не дело горожан об этом думать 43 участника (6%).

Всего в опросе приняли участие 649 человек.

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Комментарии

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Гражданин
2017-06-29 11:48:05
Прохожий, ну не надо слов.
Железнодорожный вокзал ПТЗ, две рамки на входах, в помещениях вокзала (зал ожидания) не более 50 человек. Троллейбус в центре города в час пик, перевозит аналогичное количество пассажиров.
При прибытии или отправке поезда, допустим "Ласточка", на перроне еще больше людей, и доступ туда свободный.
Все рамки и ограждения это "пыль в глаза", ты же понимаешь кто стоит на входе, люди которым не дают отдыхать. 90% из них не умеют общаться с людьми, не знают психологии и не умеют считывать людей по их поведению. Они не являются препятствием для входа.
прохожий
2017-06-29 11:21:56
в автотранспорте и в торговых центрах жертв может быть гораздо меньше, чем на городских мероприятиях где люди чаще всего стоят вплотную друг другу, именно массовость и привлекает террористов, поэтому рамки на городских мероприятиях, на жд и авто вокзалах - это обычная практика, во многих городах, здесь ничего сверх естественного нет.
я вообще не про это говорил, а про статью и стиль написания: большинство горожан считают, что ограждения и рамки создают трудности!
судя по последнему Дню городу, людей было гораздо меньше, большинство граждан вообще предпочитают не ходить на праздник...
Гражданин
2017-06-29 10:43:42
Прохожий, это все слова. А как быть с терактами в автотранспорте, в торговых центрах и т.д., где полиция не сможет поставить везде сержантов и рамки металлодетектора.
В день города это все просто так, по плану, не более того.
Ты же все прекрасно понимаешь служивый, кому надо тот .....
Гражданин
2017-06-29 10:19:22
Возможно это и хорошее начинание, но сделано оно очень "криво".
Смысл совершать какое либо действие там где нет массы людей.
По поводу полицейских и их рамок.
Один знакомый рассказал историю про "День России"
Итак: 12.06.2017 года, пл. Кирова, рамка металлодетектора. проходят малочисленные граждане, рамка звенит при каждом прохождении. Знакомого остановили полицейские.
Диалог:
Сержант: надо произвести осмотр, расстегните куртку.
Знакомый: разве это уже не досмотр ?
Сержант: ну вы же сами покажете.
Знакомый: нет не покажу, досматривайте.
Сержант: а что у вас в барсетке ?
Барсетка матерчатая, размерами 16Х18 см.
Знакомый: документы.
Сержант: покажите.
Знакомый: нет, смотрите сами.
Сержант: у вас есть запрещенные к проносу вещи.
Знакомый: что ???, что вы имеете в виду.
Сержант: ножи и наркотики.
Знакомый: ножей и наркотиков нет.
Сержант: проходите.
И вот вопрос: они у нас все такие.
прохожий
2017-06-29 10:06:42
какие трудности создают? можно спокойно пройти хоть сколько раз...полиция пытается повысить безопасность городских мероприятий! правильно делают! а те кто против - просто недалекие люди... вот если бы были теракты, например, как в Питере, тогда бы совсем по другому заговорили, в том числе и автор этой статьи... чего же вы тогда квартиры то свои на замки закрываете? ведь кому надо все-равно залезут... делается все это для предупреждения и снижения вероятности возникновения ЧС.
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