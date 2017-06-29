Ограждения в День города только создают трудности жителям и гостям Петрозаводска, показал опрос

Большинство горожан и гостей карельской столицы считают, что ограждения и металлоискатели создают трудности отдыхающим, а не защищают их.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Столицы на Онего". За данный вариант проголосовали 244 респондента (37%).

Считают, чем сильнее контроль, тем безопаснее 204 участника опроса (31%).

Уверены, что подобные меры – ерунда, а кому надо, тот пройдет, 157 человек (24%).

Полагают, что не дело горожан об этом думать 43 участника (6%).

Всего в опросе приняли участие 649 человек.