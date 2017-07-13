Огромную рыбу соорудят из пластиковых бутылок в Петрозаводске

В рамках традиционного рыбного праздника "Калакунда" в Петрозаводске соорудят огромную рыбу из пластиковых бутылок.

"Приходите на праздник с пластиковыми бутылками. В год экологии художники Петрозаводска покажут, как можно оригинально использовать пластиковую тару: соорудят из нее огромную рыбу", - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы также рассказали, как стать участником соревнований по рыбной ловле (основное событие праздника) без вступительного взноса.

"Для этого необходимо принести в Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия как можно больше старых рыбацких сетей. Даритель, у которого метраж сетей окажется самым большим, и получит бесплатный билет на рыбалку", - сказано в сообщении.

"Калакунда" пройдет на берегу Лососинки 2 сентября. В программе – кулинарные мастер-классы, ярмарка ремесел, игровые и интерактивные программы, конкурсы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов республики, туристская поляна, торговые ряды и др.

Рыбный праздник проходит в Петрозаводске с начала 2000-х годов.

Более подробная информация о празднике – на сайте Минкультуры РК.