Около 300 детских лагерей не соответствуют санитарным нормам, заявил Дмитрий Медведев

Сейчас в России работает более 42 тысяч детских оздоровительных лагерей, большинство из которых готовы принимать ребят, однако ряд лагерей не соответствует требованиям.

Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей.

"Роспотребнадзор недавно говорил, что есть проблемы у целого ряда лагерей. Там называлась цифра довольно значительная. Около 300 лагерей. Пока, якобы, они не соответствуют санитарным нормам. Если это так, то нужно исправить ситуацию в ближайшее время", - цитирует главу правительства РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что по состоянию на начало недели было известно о 290 летних оздоровительных учреждениях, не удовлетворяющих оценкам соответствия к приему детей.

"На сегодняшний день это количество снизилось на 12 летних оздоровительных учреждений. Динамика есть, понимание, что нужно делать, есть… На сегодня – 279 (организаций, не соответствующих нормам — ред.)", — отметила глава Роспотребнадзора.

"Тогда они должны понимать: либо они должны максимально быстро устранять, либо они не будут делать эту работу", — ответил на это Медведев.

"Всем руководителям субъектов там, где это есть, отправлены специальные письма с указанием перечня объектов, которые на сегодняшний день не готовы к приему, чтобы еще раз обратить на это внимание", — подытожила Попова.