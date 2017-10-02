Около 300 жителей Петрозаводска переедут в новые квартиры

Мэрия купила 86 квартир для переселенцев из аварийного фонда.

На прошлой неделе межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Петрозаводска, завершила процедуру приемки квартир для переселенцев из городского аварийного жилфонда. Как пояснил начальник управления жилищного хозяйства администрации Петрозаводска Евгений Перов, к настоящему времени компанией-застройщиком устранены выявленные в ходе приемки помещений недостатки, в основном касающиеся недочетов в работах по инженерному оборудованию помещений и в косметических строительных работах.

- Мы приобрели 86 квартир для жителей аварийных домов из разных районов города. Всего в рамках Программы переселения в этом районе построено 5 домов, в трех из них – квартиры для петрозаводчан, - рассказал Евгений Перов.

Индивидуальная газовая котельная в каждой квартире, обеспечивающая как отоплением, так и горячей водой, двойные стеклопакеты в окнах, полная отделка всех помещений - в такие условия переезжают жильцы петрозаводских домов, признанных аварийными, и попавших в принятую в 2012 году программу их расселения.

В рамках Программы по расселению ветхого жилфонда в новые дома в жилом комплексе "Лесной", расположенном неподалеку от лыжной трассы "Фонтаны", переезжают около 300 жителей столицы республики.

- Всего мы должны расселить 24 тысячи квадратных метров жилья, из которых уже расселено 21,5 тысячи квадратных метров. Жильцы остающихся аварийных домов как раз и переселяются в эти дни, - отметил начальник управления жилищного хозяйства администрации Петрозаводска.

В городскую программу переселения из аварийного фонда до 2017 года включено 66 многоквартирных домов, в которых проживало 1655 человек. Сейчас реализуется третий, заключительный этап программы.

- В процессе эксплуатации квартир могут проявиться скрытые недостатки, которые и мы, и технадзор могли не заметить при приемке. Во время пятилетнего гарантийного срока все замеченные недочеты устранит застройщик, - отметил начальник управления жилищного хозяйства.

В настоящее время администрация города также занимается сносом аварийных домов, жильцы которых переезжают в новостройки в рамках программы переселения, их снос должен завершиться к весне.

Уже после принятия Программы переселения из ветхого фонда, аварийными признаны еще 176 петрозаводских домов, общей жилой площадью около 74 тысячи квадратных метров.

- Президент поручил регионам совместно с правительством России разработать механизм дальнейшего расселения аварийного жилья. Мы надеемся, что он будет запущен в ближайшее время и программа переселения начнет работать на постоянной основе. Но администрация города не снимает ответственности и с себя и будет искать пути для расселения ветхого и аварийного жилфонда, например, привлекая для этого инвесторов, - констатирует Евгений Перов.