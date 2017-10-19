Около тысячи агрессивных бездомных собак бродят по Петрозаводску

В столице Карелии подсчитали численность агрессивных безнадзорных животных, средств на их отлов и содержание у города нет.

На сегодняшний день в Петрозаводске численность безнадзорных животных, проявляющих агрессию, оценивается в 800-900 особей. В осенний период их число увеличивается за счет притока животных в город из соседних территорий, включая дачные кооперативы. Об этом 18 октября на заседании комитета по природным ресурсам и экологии в Законодательном собрании республики рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина, сообщается на сайте "ГТРК".

По данным представителей администрации города, на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных у мэрии имеется около 3 млн рублей субвенций. На эти средства в 2017 году заключен муниципальный контракт, который позволяет отловить и содержать в течение 10 дней 400 особей животных, которые потом передаются инициативным группам граждан или владельцам.

При этом, по информации Анны Дудыриной, на данный момент на рассмотрении специалистов в администрации находится около 800 заявок от жителей на отлов "ничьих" животных.

"Мы должны обеспечить безопасность граждан, прежде всего, поэтому субвенция расходуется на отлов. Средств, которые выделяются, чтобы полностью закрыть проблему по городу, недостаточно, практически в два раза не хватает данных средств <…> Мы не можем даже обеспечить первоочередные мероприятия по отлову и содержанию животных", - цитирует сайт "ГТРК" Анну Дудырину.