Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
08:05, 19 Октября 2017

Около тысячи агрессивных бездомных собак бродят по Петрозаводску

По теме

ВИДЕО: Команда "Молодежки ОНФ" навела порядок еще на одной детской площадке в Петрозаводске
19.10.17 08:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
19.10.17 07:55
К середине октября в Карелии благоустроили по приоритетному проекту только половину дворов
19.10.17 07:25
Все новости
Загрузка...

В столице Карелии подсчитали численность агрессивных безнадзорных животных, средств на их отлов и содержание у города нет.

На сегодняшний день в Петрозаводске численность безнадзорных животных, проявляющих агрессию, оценивается в 800-900 особей. В осенний период их число увеличивается за счет притока животных в город из соседних территорий, включая дачные кооперативы. Об этом 18 октября на заседании комитета по природным ресурсам и экологии в Законодательном собрании республики рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина, сообщается на сайте "ГТРК".

По данным представителей администрации города, на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных у мэрии имеется около 3 млн рублей субвенций. На эти средства в 2017 году заключен муниципальный контракт, который позволяет отловить и содержать в течение 10 дней 400 особей животных, которые потом передаются инициативным группам граждан или владельцам.

При этом, по информации Анны Дудыриной, на данный момент на рассмотрении специалистов в администрации находится около 800 заявок от жителей на отлов "ничьих" животных.

"Мы должны обеспечить безопасность граждан, прежде всего, поэтому субвенция расходуется на отлов. Средств, которые выделяются, чтобы полностью закрыть проблему по городу, недостаточно, практически в два раза не хватает данных средств <…> Мы не можем даже обеспечить первоочередные мероприятия по отлову и содержанию животных", - цитирует сайт "ГТРК" Анну Дудырину.

По теме

ВИДЕО: Команда "Молодежки ОНФ" навела порядок еще на одной детской площадке в Петрозаводске
19.10.17 08:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
19.10.17 07:55
К середине октября в Карелии благоустроили по приоритетному проекту только половину дворов
19.10.17 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса
12.10.2017, 21:30
ВИДЕО: Голая россиянка погибла в Доминикане во время опасного трюка на авто (18+)

Аналитика

18.10.2017 14:32
Обществоведение
Ничего святого 3
В Соломенном неизвестные обокрали церковь Сретения Господня. Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 7
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Салют-7
Сделано в Америке
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Бегущий по лезвию 2049
My Little Pony в кино
детям
Крым
Русский хит
Kingsman: Золотое кольцо
Венецианские близнецы
Про мою маму и меня
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»