Оксана Чебунина призналась журналистам, что она рыболюб

И.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина впервые встретилась с журналистами.

Перед началом брифинга об изменении тарифов на коммунальные услуги она рассказала, что в Карелии очень красивая природа.

"Здесь очень добродушные люди. Очень вкусная кухня. Я рыболюб, люблю рыбу в разных вариантах. Вчера попробовала варенье из сосновых шишек. Очень вкусное тоже", - сказала Оксана Чебунина.

По словам чиновницы, практически все ее время уходит на работу.

Напомним, с марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии, курировала комитет по ценам и тарифам. В июне была назначена и.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии.

До этого работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли РБ.