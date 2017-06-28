Оксана Чебунина призналась журналистам, что она рыболюб
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И.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина впервые встретилась с журналистами.
Перед началом брифинга об изменении тарифов на коммунальные услуги она рассказала, что в Карелии очень красивая природа.
"Здесь очень добродушные люди. Очень вкусная кухня. Я рыболюб, люблю рыбу в разных вариантах. Вчера попробовала варенье из сосновых шишек. Очень вкусное тоже", - сказала Оксана Чебунина.
По словам чиновницы, практически все ее время уходит на работу.
Напомним, с марта 2017 года Оксана Чебунина работала старшим советником главы Карелии, курировала комитет по ценам и тарифам. В июне была назначена и.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии.
До этого работала в органах исполнительной власти Бурятии, в том числе руководителем республиканской службы по тарифам и заместителем министра промышленности и торговли РБ.
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