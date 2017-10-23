Уроженка Карелии может стать спецпредставителем Госдумы по делам женщин

В Госдуме на заседании во вторник обсудят введение новой должности — спецпредставителя по вопросам гендерного равенства, на который могут назначить депутата от "Единой России" Оксану Пушкину.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкого к руководству Госдумы собеседика и источник в аппарате нижней палаты.

Пушкина и ее коллега по фракции Ирина Роднина также получили от председателя Госдумы Вячеслава Володина поручение доработать законопроект о правах женщин 14-летней давности.

Проект закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин", подписанный единороссами Володиным, Олегом Морозовым и Екатериной Лаховой, был внесен в Думу еще в 2003 г. и в апреле того же года принят в первом чтении, но до одобрения его во втором и третьем чтениях дело так и не дошло.

Оксана Пушкина, росийская телеведщая, родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске, пишет википедия. Ее мама известная карельская телеведущая Светлана Пушкина.

Оксана Пушкина училась на факультете журналистики в Ленинграде, практику проходила в Сан-Франциско. После, приехав в Россию, реализовала авторский телепроект "Женские истории Оксаны Пушкиной", чуть позже в эфире появилась известная передача "Женский взгляд Оксаны Пушкиной".