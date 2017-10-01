08:30, 01 Октября 2017
Октябрь придет в Карелию с небольшими дождями
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 1 октября в районах республики будет облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье местами пройдет небольшой дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями.
Временами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха составит +7, +9 градусов.
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