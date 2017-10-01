Октябрь придет в Карелию с небольшими дождями

По сообщению карельского Гидрометцентра, 1 октября в районах республики будет облачная с прояснениями погода, ожидаются осадки.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье местами пройдет небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями.

Временами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха составит +7, +9 градусов.