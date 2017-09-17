Олимпийская чемпионка, сыгравшая свадьбу в Петрозаводске, родила третьего ребенка

Знаменитая биатлонистка Анна Богалий родила третьего ребенка.

Вторая дочь появилась на свет в семье знаменитой новосибирской биатлонистки Анны Богалий и бизмесмена Андрея Левунина. Девочку назвали Варварой.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону 38-летняя Анна Богалий 15 сентября 2017 года третий раз стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram, пишет nsknews.info.

Малышка родилась в 9.50, рост 52 см, вес 3,4 кг.

"В добрый путь, моя хорошая. Всё только начинается. Спасибо всем за поздравления! Очень приятно!", — написала спортсменка.

Напомним, Анна Богалий второй раз вышла замуж осенью 2015 года. Её мужем стал генеральный директор сети магазинов спортивной экипировки "Лыжный мир" Андрей Левунин. Они поженились на родине бизнесмена в Карелии, предпочтя пышной свадебной церемонии рыбалку на Онежском озере.