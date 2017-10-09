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Новости. Спорт
09:53, 09 Октября 2017

Олимпийские чемпионы приедут в Карелию

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В Карелии с 9 по 15 октября пройдет акция "Кубок "Карелия. Воля к Победе!".

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, акция является частью спортивного фестиваля "Россия" - масштабного социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодежи России". Генеральным партнером программы является благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В состав делегации войдут заслуженные мастера спорта: двукратные олимпийские чемпионки Татьяна Сарычева (волейбол) и Тамара Замотайлова (спортивная гимнастика); олимпийские чемпионки Елена Швайбович (баскетбол), Галина Куклева (биатлон), Елена Рузина (легкая атлетика); олимпийский чемпион Александр Краснов (велоспорт) и Борис Мельников (фехтование); трехкратный призер олимпийских игр Антонина Зеликович (академическая гребля).

В рамках визита олимпийцы встретятся с карельскими спортсменами и спортивной общественностью. Так, 9-10 октября в Медвежьегорске состоится встреча с учащимися общеобразовательных школ города и Медвежьегорского техникума, спортсмены посетят спортивную базу ДЮСШ №1, Медвежьегорский районный музей и урочище Сандармох.

В Кондопоге 11-13 октября делегация посетит "Президентские состязания" среди школьников, общеобразовательные школы города, примет участие в "Веселых стартах" среди 6-7 классов, встретится со спортивной общественностью города, с тренерами, а также примет участие в открытии XIV традиционного турнира по волейболу, посвященного памяти тренера С.В. Наумова.

В Петрозаводске 14 октября в 13.00 в Университетском лицее спортсмены встретятся с учащимися городских школ, а затем на ФОКе на Ключевой с учащимися СДЮСШОР №1.

Кроме этого, 15 октября в 11.00 делегация откроет первенство Карелии по флорболу в СК "Корал", в 14.00 примет участие в тренировке по баскетболу в ВСЦ "Акватика", в 15.50 встретится с учащимися Президентского кадетского училища.

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