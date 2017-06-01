Новости. Спорт
12:28, 01 Июня 2017
фото: Getty Images

Олимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Сильнов завтра приедет в Петрозаводск

По теме

Олимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Сильнов завтра приедет в Петрозаводск
01.06.17 12:28
ВИДЕО: Спортсмены отправили друг друга в нокдаун на турнире по тайскому боксу
24.05.17 19:40
Лучшими стали юные футболисты из Петрозаводска и Сегежи
22.05.17 17:40
Все новости
Загрузка...

В пятницу, 2 июня, карельскую столицу с рабочим визитом посетит делегация Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает республиканское Минспорта.

В составе делегации – вице-президент федерации, победитель Олимпийских игр 2008 года в Пекине Андрей Сильнов и спортивный директор федерации Андрей Крупорушников.

"Представители Всероссийской федерации легкой атлетики планируют посетить спортивные объекты Петрозаводска, встретиться с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия Ларисой Подсадник, министром по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Александром Вороновым и спортивной общественностью республики", - рассказали в Минспорта.

По теме

Олимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Сильнов завтра приедет в Петрозаводск
01.06.17 12:28
ВИДЕО: Спортсмены отправили друг друга в нокдаун на турнире по тайскому боксу
24.05.17 19:40
Лучшими стали юные футболисты из Петрозаводска и Сегежи
22.05.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"

Аналитика

31.05.2017 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 2
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Иоланта
Концерты (1)
Конек-Горбунок
детям
В кинотеатрах (10)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Одаренная
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Нелюбовь
Подводная эра
детям
Спарк. Герой Вселенной
детям
Большой
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»