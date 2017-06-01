Олимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Сильнов завтра приедет в Петрозаводск

В пятницу, 2 июня, карельскую столицу с рабочим визитом посетит делегация Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает республиканское Минспорта.

В составе делегации – вице-президент федерации, победитель Олимпийских игр 2008 года в Пекине Андрей Сильнов и спортивный директор федерации Андрей Крупорушников.

"Представители Всероссийской федерации легкой атлетики планируют посетить спортивные объекты Петрозаводска, встретиться с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия Ларисой Подсадник, министром по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Александром Вороновым и спортивной общественностью республики", - рассказали в Минспорта.