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19:10, 09 Июня 2017
фото: Оливер Стоун, https://www.kinopoisk.ru

Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров

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Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным во время съемок документальной ленты о главе государства.

Слова кинематографиста приводит Lenta со ссылкой на New York Post.

Стоун предположил, что в художественном фильме Путина смогли бы сыграть Джереми Реннер ("Прибытие", "Город воров") или Леонардо Ди Каприо ("Начало", "Поймай меня, если осмелишься"). 


Джереми Реннер, фото: kinopoisk

Он добавил, что сам снимать такую ленту не отважился бы.


Леонардо ди Каприо, фото: kinopoisk

Режиссер отметил, что увидел в Путине скромного человека: "У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий".

"Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист", — рассказал Стоун. Он добавил, что глава государства "очень умен" и находится "в прекрасной физической форме".

"Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же мои вопросы были вызовом для него", — подчеркнул кинематографист.

Документальная лента Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) будет разбита на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. Во время создания картины режиссер, по его словам, ставил перед собой цель остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

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