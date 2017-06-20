Новости. Общество
10:27, 20 Июня 2017
фото: Newsae.ru

Омбудсмен Кузнецова после ЧП на Ладоге напомнила о важности организации досуга детей

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Происшествие на Ладожском озере в Карелии подтверждает необходимость уделять особенное внимание организации досуга детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделили особенное внимание организации досуга детей, необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности", — сказала Кузнецова РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что особенно актуальна эта тема в летний период, когда у детей появляется больше свободного времени.

"Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещание с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных, Следственного комитета, МВД", — сказала она.

Кузнецова также отметила, что сейчас к поиску пропавших детей привлечены "все силы и средства Государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы, к работе подключились волонтёры, а на месте помощь родителям пропавших детей оказывает уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Оксана Старшова".

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-06-20 10:47:33
Дура надутая, уж лучше молчала бы. Кому нужны её никчёмные сентенции?
В нищем регионе родители несчастных ребят заняты тем, что изо всех сил ведут борьбу за выживание, работая за гроши и еле-еле сводя концы с концами. У людей нет ни времени, ни средств для того, чтобы обеспечить детям достойную жизнь и нормальный летний отдых. Кто-то из родителей вообще безостановочно хлещет самогон, заливая глотку от безысходности...
Обеспечьте людям нормальный уровень жизни! Тогда они смогут подарить своим чадам счастливое детство, окружить их заботой и вниманием. Когда у людей будет доход в среднем в 3-4 тыс. евро в месяц, дети перестанут быть предоставлены сами себе. Уж поверьте.
Гость
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