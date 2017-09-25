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Новости. Общество
18:40, 25 Сентября 2017

"Он потенциально главный офтальмолог всей России"

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Профессор всемирно известной глазной больницы в Лондоне Пауль Фостер назвал имя врача, который, по его мнению, является потенциально главным офтальмологом России. К нему за помощью обращались и жители Карелии.

Профессора Эрнест Бойко называют "хирург с золотыми руками". Он в совершенстве владеет микрохирургической техникой, много часов проводит в операционной.

К нему приезжают оперироваться пациенты из других городов и стран, обращаются за помощью и коллеги-офтальмологи, что является высшей степенью признания мастерства.

Хорошее знание английского языка позволяет ему свободно выступать с докладами за рубежом. Он постоянный участник офтальмологических конференций и съездов.

По его инициативе кафедра является пионером внедрения электронной истории болезни в академии.

В 2015 году за заслуги в научной и профессиональной деятельности профессору Бойко предложили возглавить Санкт-Петербургский филиал ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России.

Как врач-подводник стал знаменитым офтальмологом, читайте здесь.

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