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"Он схватил меня за куртку и тряс об стену"
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Экс-сотрудница компании "ЭнергоКонтроль" обвинила замначальника управления уголовного розыска МВД Карелии в побоях.
В деле пытался разобраться Петрозаводский городской суд.
Эта совершенно дикая история произошла в ноябре 2016-го года. Скоро будет год, как идут судебные разбирательства. Позади у пострадавшей курс лечения, смена работы, выигранное дело в городском суде. Вот только страх, что она из потерпевшей в любой момент может стать обвиняемой по-прежнему остается.
Что же произошло в подъезде жилого дома в микрорайоне Ключевая 28 ноября 2016 года и чего до сих пор боится пострадавшая от побоев полицейского молодая экс-сотрудница компании "ЭнергоКонтроль"?
Подробности читайте в материале "Было страшно и больно".
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