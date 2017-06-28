Новости. Происшествия
07:15, 28 Июня 2017

"Он задушил нашего пса и потащил по дороге" - жительница Кондопоги рассказала, как ее собаку съел волк

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Девушка из Кондопоги рассказала трагическую историю о том, как она потеряла любимую собаку Мухтара.

"Это дело касается не только меня, но и большой части города, - написала нам в письме Юлия Пивенкова. – Этот волк (или волки) - угроза не только животным, но и людям. Страшно выходить из дома, даже не в лес, а на участок".

Как рассказала Юлия, пес Мухтар прожил у нее в семье более 10 лет, и это была "самая лучшая собака на свете".

"И вот недавно, в ночь с 11-ое по 12-ое июня, она лежала перед домом, недалеко от проезжей части на своём любимом месте. И как мы полагаем, именно там на неё напали (или напал) дикий зверь - волк. Он задушил нашего пса и потащил по самой дороге прямо перед калитками и самими домами людей, проживающих по ул. Садовой, мимо домов 20, 19, 18, 17, 16... Это точно, так как обнаружены следы волочения и клоки белой шерсти нашего пса. Так он дотащил до дороги в лес между домами, поднял до лесной дороги недалеко от ж/д линии, и съел. Здесь же были позднее обнаружены останки собаки и следы, угадайте, - волчьи. Также прямо за нашим домом (Садовая, 21) мы обнаружили волчью лёжку (видимо, он несколько дней выслеживал пса и выжидал удобного момента), а соседи говорят про его логово у себя под досками. И, заметьте, всё происходило в 50 метрах от дома в одну и другую сторону (лес и жилой сектор).

По мнению хозяйки собаки, волки представляют угрозу не только для домашних животных, но и для людей, живущих в Кондопоге.

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