14:42, 25 Мая 2017
Онежский судостроительный завод берет на работу после экспресс-обучения
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод объявил о наборе очередной партии рабочих, которым гарантируется трудоустройство после короткого курса обучения.
По информации министерства социальной защиты труда и занятости Карелии, 15 человек, прошедшие предварительный отбор, 5 июня приступят к обучению на базе Индустриального колледжа Петрозаводска по специальности "сборщик корпусов металлических судов". А уже 20 июня они выйдут на завод для прохождения производственной практики.
"После успешного завершения курса обучающимся гарантируется трудоустройство на Онежский судостроительно-судоремонтный завод", - говорится в сообщении министерства.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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