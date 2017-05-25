Онежский судостроительный завод берет на работу после экспресс-обучения

Онежский судостроительно-судоремонтный завод объявил о наборе очередной партии рабочих, которым гарантируется трудоустройство после короткого курса обучения.

По информации министерства социальной защиты труда и занятости Карелии, 15 человек, прошедшие предварительный отбор, 5 июня приступят к обучению на базе Индустриального колледжа Петрозаводска по специальности "сборщик корпусов металлических судов". А уже 20 июня они выйдут на завод для прохождения производственной практики.

"После успешного завершения курса обучающимся гарантируется трудоустройство на Онежский судостроительно-судоремонтный завод", - говорится в сообщении министерства.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".