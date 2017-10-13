ОНФ добились ремонта дороги, отмеченной на карте "убитых" дорог в Карелии

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии добились ремонта улицы Максима Горького в городе Кондопога.

Дорога была отмечена гражданами на интерактивной карте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

Жители Кондопоги обратили внимание общественников на качество дорожного покрытия на шести городских улицах – Бумажников, Советов, Максима Горького, Заводская, Октябрьском шоссе и Промышленном проезде.

Администрация Кондопожского городского поселения, получив обращение от активистов ОНФ с рейтингом "убитых" дорог, в июле 2017 г. сообщила, что провела ямочный ремонт на пяти указанных участках. Но эксперты ОНФ в ходе рейда по дорогам Кондопоги с трудом смогли определить, какие именно участки были отремонтированы: на проблемных дорогах ям меньше не стало, а улица Максима Горького была просто неровно засыпана щебнем.

"Администрация Кондопоги исправила недоделки, на которые мы указали после июльского рейда по дорогам, отмеченным на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На улице Горького к удовольствию автомобилистов уложен новый асфальт. Одной зеленой точкой на сайте "Карта убитых дорог" в Карелии стало больше", – сказал член регионального штаба Народного фронта Юрий Смирнов.

Всего на дорожной карте ОНФ на территории Карелии отмечено 183 опасных участка, это 217 км "убитых" дорог. Десять проблемных участков уже отремонтированы, а на шести разбитых дорогах произведен ямочный ремонт, 16 участков с интерактивного ресурса проекта ОНФ попали в план ремонта на 2017-2018 гг.