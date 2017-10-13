Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов рассказал, как будет праздноваться 100-летие революции.

Руководитель КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов в передаче "Важная тема" на телеканале ТНТ-Онего рассказал ведущему Денису Базанкову о том, как в республике будет отмечаться 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции и почему коммунисты свои праздничные мероприятия проведут отдельно, без взаимодействия с чиновниками.

Оказывается, при правительстве Карелии создана комиссия по подготовке к празднованию 100-летия революции и ее возглавляет заместитель главы республики Лариса Подсадник. Любопытно, но в состав комиссии коммунистов даже не пригласили.

"Они сидят в засаде и ждут, что дальше скажет президент, как вообще относиться к 100-летию, как праздновать, в каком духе. Тут нужно понимать, что мы живем в олигархической капиталистической стране. Власть предержащие, которые управляют нашей страной, изымают деньги, не вкладывая ни в развитие, ни в народ, не хотят повторения революционных событий. Поэтому и создаются такие правительственные комиссии, чтобы разъяснять людям, что на самом деле мы живем хорошо, и, не дай Бог, это повторится. Но, если ничего не изменится, и власть будет точно также потребительски относиться к народу, революция все равно произойдет. Учите историю… И тогда произойдут качественные изменения. Ведь, что бы сейчас ни говорили псевдоисторики, но революция дала толчок развитию государства. Потому что к власти пришли коммунисты со своей идеологией, где на первом месте стоит человек. Все мы с вами жили в Советском Союзе и помним, чего достигла эта идеология и помним, как мы гордились всеми нашими достижениями. А сейчас мы видим упадок нашего государства. И я не исключаю повторения тех событий, если государство не возьмется за ум. Потому что народ имеет право выразить недоверие этой власти", - сказал Ульянов.

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